Вінгер збірної України Олександр Зубков поділився очікуваннями від протистояння з Боснією і Герцеговиною у рамках кваліфікації до ЧС-2022.

"Приємно побачитись з усіма хлопцями, поспілкуватися. Звичайно, готуватимемося до серйозної гри. Які винесли уроки з попереднього поєдинку, аби здобути перемогу? Нам втрачати нічого, тому потрібно більше настирливості, більше агресивності в атаці. Більш організовано та сконцентровано зіграти в обороні.

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Матч проти Болгарії? Я думаю, що це буде хороше тренування із підвищеним рівнем відповідальності. Через цю гру готуватимемося до поєдинку з Боснією і Герцеговиною", – зазначив Зубков у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16 листопада – заключний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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