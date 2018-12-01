Зубков: Мрію зіграти в Counter Strike п'ять на п'ять з гравцями Динамо

Хавбек Маріуполя Олександр Зубков, який належить Шахтарю, розповів про свої захоплення поза футболом.

"Я – фанат Counter Strike, а конкретно української команди Natus Vincere, за виступами якої постійно стежу. Втім, нерідко граємо з хлопцями – тими ж Зінченком і Коваленком. Мрію поборотися в "контру" п'ять на п'ять з гравцями «Динамо.

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У "стрілялці" найсильний без з усяких сумнівів... я! Не хвалюся, просто серйозно ставлюся до цієї теми. Грав в неї з дитинства – напевно, з 6 до 15 років, так що досвіду придбав багато.

Друга хвиля захоплення почалася, коли ми з хлопцями коротали час на зборах в Португалії і дуже багато з них купили собі геймерські ноутбуки, щоб "різатися" в "контру". Після того, як я повернувся в Україну, теж обзавівся ноутом і почав згадувати забуті навички. Зараз, чесно кажучи, проводжу за комп'ютером так багато часу, що іноді мені "пхає" моя дівчина", – розповів футболіст порталу Спорт-Експрес.