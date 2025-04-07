"У них хороший тренер – мені він дуже подобається. Ми очікували, що вони будуть робити прориви за спину, розтягувати поле. Тому ми вирішили грати з чотирма захисниками. Вони також не використовували свою звичну систему.

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Було кілька факторів, щоб повернутися до гри з чотирма захисниками. Вони захищалися п’ятьма, а такі гравці, як Зубков і Педру Мальєйру, могли створити нам проблеми. Це був хороший матч. Перша половина була дуже рівною.

Не хочу повторюватися, але я справді не розумію, чому ВАР не запросив арбітра переглянути наш дуже очевидний пенальті. Вони це робили в матчах з Бодрумспором і Галатасараєм. Це був чіткий пенальті, який міг би змінити хід гри. Одразу після цього вони забили, і нам довелося йти в складний другий тайм", – сказав Моурінью в ефірі A Spor.

Нагадаємо, що український півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков вийшов на поле з перших хвилин і провів увесь матч. Данило Сікан просидів на заміні, а Арсеній Батагов не потрапив до заявки через травму.

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