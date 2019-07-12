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Зубков – про дебютний гол за Ференцварош: Мені вдалось забити завдяки допомозі партнерів

11:04 548 Читать на русском
Зубков – про дебютний гол за Ференцварош: Мені вдалось забити завдяки допомозі партнерів
Олександр Зубков / Fradi.hu

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков прокоментував перемогу над Лудогорцем (2:1) і дебютний гол у складі угорців.

 

"Ребров попросив грати просто, в нашу гру, яку ми відпрацьовували і готували на зборах. Зайвого придумувати не треба було. Треба було діяти швидко, міняти фланги атаки і пресингувати гравців Лудогорця, грати в свій футбол.

Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонів

Коли розбирали гру суперника, тренер вказав, що у них не такі сильні фланги, вони люблять грати через центр. Вважаю, що в цілому ми добре діяли, мало що дозволили зробити супернику біля своїх воріт, за винятком декількох відрізків, тому що всі 90 хвилин відіграти ідеально неможливо. Вважаю, що Лудогорець, окрім голу, ніяких моментів не створив.

Станіславович часто говорить, що при подачі до штрафного треба, щоб нас там було не менше трьох гравців. Так вийшло, що я пішов ближче до центру, там отримав передачу в районі одинадцятиметрової позначки і забив гол. Це вийшло завдяки зусиллям усієї команди, і в цьому заслуга партнерів.

Зубков зізнався, що стало вирішальним фактором при його переході у Ференцварош

Поки не знаю, яка нас очікує гра в матчі-відповіді в Болгарії. Можливо, ми матимемо невелику перевагу, але грати на полі суперника завжди важко. Якщо будемо грати в свій футбол і будемо дотримуватися концентрацію всі 90 хвилин, шанси у нас будуть хороші. Сподіваюся, у Ференцвароша все вийде", – розповів Зубков в коментарі Команда№1.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Зубков приніс Ференцварошу перемогу над Лудогорцем, БАТЕ та П'яст не виявили сильнішого

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Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Олександр Зубков Олександр Зубков Ференцварош - Лудогорець
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