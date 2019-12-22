Зубков: Коли вболівальники облили мене пивом – вирішив їм відімстити

Український легіонер Ференцвароша Олександр Зубков розповів про переможний гол зі штрафного в останньому матчі чемпіонату Угорщини 2019-го року проти Діошдьйора (1:0).

"Радий був забити гол в останньому матчі. До речі, цей штрафний я не повинен був виконувати. Але на початку матчу стався інцидент, коли вболівальники команди суперника облили мене пивом. Я розлютився.

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Коли ми заробили цей стандарт, я попросив у партнера дати мені можливість його виконати. І тоді я вклав в удар всю силу і злість. В результаті вийшов непоганий гол", – сказав Зубков в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у поточному сезоні в активі Олександра 27 матчів у всіх турнірах, у яких 23-річний українець забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.

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