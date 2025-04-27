В матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини між Аланьяспором та Трабзонспором відзначилися голами українці Олександр Зубков і Данило Сікан.

Зубков голом допоміг Трабзонспору пробитися до фіналу Кубка Туреччини – Сікан вийшов у старті після трьох ігор у запасі

Зубков відкрив рахунок в зустрічі на 7-й хвилині матчу, тим самим оформивши свій сьомий гол в останніх дев'яти матчах. Після прострілу з флангу він поцілив у каркас воріт, але з другої спроби пробив воротаря.

Проте пізніше забив ще один футболіст національної збірної – Данило Сікан. Форвард забив гол, схожий на м'яч Зубкова. Після свого другого удару в епізоді Сікан зробив рахунок 2:0 на користь Трабзонспора.

На цьому українці не зупинилися і продовжили феєрію. На 38-й хвилині Сікан з передачі Зубкова оформив дубль у матчі. Передасист зробив інший українець – Арсеній Батагов. Данило вирішив не обмежуватися двома голами й також записав на свій рахунок гольову передачу. Вже в компенсований час першого тайму Сікан асистував Саймону Банзі.