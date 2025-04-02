Кубок Туреччини, 1/4 фіналу

Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2

Голи: Банза, 3, Ескіхеллач,22, Зубков, 98 – Сефері, 15, Барді, 20

Вилучення: Йокушлу, 89 (Трабзонспор, друга жовта картка), 109 Менді (Трабзонспор, друга жовта картка – Фреді, 79 (Бодрумспор, друга жовта картка)

Двоє українців – Олександр Зубков та Данило Сікан розпочали гру з перших хвилин, Арсеній Батагов опинився поза заявкою через травму. Команди дуже активно розпочали матч, вже на 3-й хвилині відзначився бомбардир Трабзонспора Сімоне Банза. Бодрумспор відповів своїм взяттям воріт та навіть вийшов вперед у грі на 20-й хвилині матчу зусиллями Сефері та Барді. Проте господарі поля довго в ролі наздоганяючих не були, Мустафа Ескіхеллач забив з передачі Йокушлу та зрівняв рахунок.

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У другому таймі команди обмінялися вилученнями. На 79-хвилині червону картку отримав Фреді за другий грубий фол. Трохи пізніше склади команд вирівнялись – Окай Йокушлу також заробив другу жовту. В підсумку основний час завершився внічию.

На 98-хвилині гри Олександр Зубков прибрав двох суперників та шикарно пробив у нижній кут з-за меж карного майданчика. Втім, спокійно довести матч до перемоги "бордово-синім" не вдалося – Батіста Менді сфолив та був покараний вилученням з поля, Трабзонспор залишився в меншості. Проте, в підсумку, гол Зубкова виявився переможним у матчі. Трабзонспор здолав Бодрумспор та вийшов до півфіналу Кубка Туреччини, який відбудеться 22 квітня.

ZUBKOV’DAN HARİKA BİR GOL!



Trabzonspor, 98. dakikada Zubkov’un attığı golle Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçti! #ZTK pic.twitter.com/zAH8LqzbxE — A Spor (@aspor) April 2, 2025

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