Трабзонспор провів півфінальний поєдинок Кубка Туреччини проти Гезтепе (2:0). Як завершився матч і всі ключові моменти – дивіться на "Футбол 24".

Кубок Туреччини, півфінал

Трабзонспор – Гезтепе – 2:0

Гол: Туфан, 78, Зубков, 89

Сікан отримав вердикт від тренера щодо свого майбутнього в Трабзонспорі – українець третю гру поспіль в запасі

У стартовому складі господарів знайшлося місце для трьох українців. Найбільшу увагу привернув Данило Сікан, який після трьох матчів на лаві запасних вийшов з перших хвилин. Зубков і Батагов продовжують виправдовувати довіру тренерського штабу.

Втім, початок гри для команди-господарів виявився доволі нервовим. Уже на 17-й хвилині Сімон Банза відкрив рахунок, однак арбітри скасували взяття воріт через офсайд. Другий тайм півфіналу також розпочався з неприємного моменту – Трабзонспор заробив пенальті, але той же Банза не зумів переграти голкіпера.

Bir de 10 dak bekliyor aq malı

Banza#Trabzonspor



pic.twitter.com/s4Mlt70yYA — Haluk (@Haluk5261) April 24, 2025

Все ж вдалося відправити мʼяч у ворота Гезтепе – подачу з кутового вдало замкнув Туфан. А у наступному епізоді відзначився один із українців: Зубков, отримавши передачу від партнера в штрафному, спочатку невдало штовхнув м'яч, але потім наздогнав його і точно відправив у нижній правий кут.

2:0 – цей рахунок виявився остаточним. Майже всі українці були на полі до фінального свистка, лише Данила Сікана замінили на 90+6 хвилині.

У фіналі Кубка Туреччини Трабзонспор зіграє проти Галатасарая, який розгромив Коньяспор (5:1).

Трабзонспор мінімально переміг аутсайдера – лише один українець в основі