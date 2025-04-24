Зубков голом допоміг Трабзонспору пробитися до фіналу Кубка Туреччини – Сікан вийшов у старті після трьох ігор у запасі
Трабзонспор провів півфінальний поєдинок Кубка Туреччини проти Гезтепе (2:0). Як завершився матч і всі ключові моменти – дивіться на "Футбол 24".
Кубок Туреччини, півфінал
Трабзонспор – Гезтепе – 2:0
Гол: Туфан, 78, Зубков, 89
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У стартовому складі господарів знайшлося місце для трьох українців. Найбільшу увагу привернув Данило Сікан, який після трьох матчів на лаві запасних вийшов з перших хвилин. Зубков і Батагов продовжують виправдовувати довіру тренерського штабу.
Втім, початок гри для команди-господарів виявився доволі нервовим. Уже на 17-й хвилині Сімон Банза відкрив рахунок, однак арбітри скасували взяття воріт через офсайд. Другий тайм півфіналу також розпочався з неприємного моменту – Трабзонспор заробив пенальті, але той же Банза не зумів переграти голкіпера.
Все ж вдалося відправити мʼяч у ворота Гезтепе – подачу з кутового вдало замкнув Туфан. А у наступному епізоді відзначився один із українців: Зубков, отримавши передачу від партнера в штрафному, спочатку невдало штовхнув м'яч, але потім наздогнав його і точно відправив у нижній правий кут.
2:0 – цей рахунок виявився остаточним. Майже всі українці були на полі до фінального свистка, лише Данила Сікана замінили на 90+6 хвилині.
У фіналі Кубка Туреччини Трабзонспор зіграє проти Галатасарая, який розгромив Коньяспор (5:1).
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