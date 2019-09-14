Зубков голом допоміг Ференцварошу розгромити Пакш, Фехервар із Петряком обіграв Гонвед

В матчі 6-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош на виїзді розбив Пакш (4:0), Фехервар переграв Гонвед.

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 6-й тур

Пакш – Ференцварош – 0:4

Голи: Зубков, 33, Нгуен, 36, Варга, 45, (пен.), 83

Гонвед – Фехервар – 0:1

Гол: Ходжич, 82

Ференцварош Реброва на виїзді знищив Пакш. Рахунок в матчі відкрив українець Зубков, а вже за 3 хвилини Нгуен подвоїв перевагу команди. Варга ударом з пенальті зробив рахунок розгромним перед перервою, а в другому таймі поставив крапку в матчі. Додамо, що Харатін також провів увесь матч на полі, а Ігнатенко з'явився на газоні на 80-й хвилині.

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В іншому матчі лідер чемпіонату Угорщини Фехервар завітав в гості до Гонведа. Єдиним голом у матчі відзначився Ходжич на 82-й хвилині. Петряк провів на полі весь матч, проте результативними діями не відзначився.

Таким чином, Фехервар продовжує йти без втрат, а Ференцварош із 9 очками посідає 5 місце.

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