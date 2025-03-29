Трабзонспор не зумів здолати Гезтепе у 29-му турі чемпіонату Туреччини – команда здобула лише нічию на виїзді. Олександр Зубков став найкращим гравцем матчу, а Данило Сікан отримав шанс у другому таймі.

Чемпіонат Туреччини 2024/25, 29-й тур

Гезтепе – Трабзонспор – 1:1

Голи: Ромуло, 31 – Зубков, 32

Гості вийшли на гру з єдиним українцем у стартовому складі – Олександром Зубковим. Проте саме він став головним героєм Трабзонспора у цій грі. Вже на 31-й хвилині Гезтепе відкрив рахунок – відзначився Ромуло. Та радість господарів була короткою: за хвилину Зубков зрівняв рахунок після передачі Ескіхеллача.

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Гол вийшов красивим – Олександр класним ударом в дотик пробив у дальній кут з лінії штрафного. Загалом, українець провів на полі 67 хвилин, після чого поступився місцем Мухаммеду Чаму. Одночасно на газон вийшов і Данило Сікан, однак зробити різницю ексфорвард Шахтаря не зумів.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Зубков отримав найвищий бал серед усіх учасників поєдинку – 7.9. Сікану ж аналітики виставили 6.5. Трабзонспор піднявся на 9-ту сходинку, але Башакшехір, який відстає лише на один пункт, має гру в запасі.

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