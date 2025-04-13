У 31-му турі чемпіонату Туреччини Трабзонспор здобув впевнену перемогу над Різеспором (2:0). Рахунок та огляд матчу можна знайти на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 31-й тур

Трабзонспор – Різеспор – 2:0

Голи: Зубков, 15, 21

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Трабзонспор відкрив рахунок вже на 15-й хвилині, відзначився український вінгер Олександр Зубков. Півзахисник отримав пас з флангу та в один дотик пробив повз голкіпера. А ще через кілька хвилин вінгер оформив дубль – Ескіхеллач пройшов у карний майданчик Різеспора та викотив Зубкову, а той завдав потужного удару в ближню дев'ятку воріт.

У другому таймі Олександр Зубков отримав жовту картку та був замінений на 80-й хвилині гри. Ще раніше Банза забив третій м'яч своєї команди після передачі Зубкова, проте гол було скасовано через офсайд.

Український захисник Арсеній Батагов провів на полі весь матч, а нападник Данило Сікан на поле не вийшов. Наразі Трабзонспор посідає 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 39-ма очками.