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Зубков дебютним голом приніс Ференцварошу перемогу, Фехервар Петряка розтрощив суперника

22:45 589 Читать на русском
Зубков дебютним голом приніс Ференцварошу перемогу, Фехервар Петряка розтрощив суперника
Зубков забив гол за Ференцварош

Відбулися поєдинки 3-го туру чемпіонату Угорщини 2019/20. Традиційно у матчах взяли участь і українські футболісти.

Чемпіонат Угорщини, 3 тур

Гонвед – Кішварда – 1:3

Голи: Нгог, 89 – Ене, 10, Лукас, 62, Грозав, 90+3

Дебрецен – Залаегерсег – 3:2

Голи: Труїч, 3, Щеці, 25, Гарба, 66 – Беді, 17, Мітровіч, 64

Ференцварош – Капошвар – 1:0

Гол: Зубков, 7

Фехервар – ДВТК – 5:1

Голи: Елек, 12, Футач, 52, Юхас, 73, Ходжич, 76, 85 – Проссер, 1

Вилучення: Брковіч, 42

Мезекевешд – Академія Пушкаша – 1:0

Гол: Шері, 46

Ференцварош, який на тижні вилетів з Ліги чемпіонів, мінімально переміг Капошвар. Єдиний гол вже на 7-й хвилині забив Олександр Зубков, який відіграв 62 хвилини поєдинку. Ігор Харатін вийшов на заміну в другому таймі, а Данило Ігнатенко відіграв весь матч та отримав жовту картку. До слова, цей гол став дебютним для Зубкова у чемпіонаті Угорщини – раніше від забивав лише у кваліфікації ЛЧ.

Мезекевешд мінімально здолав Академію Пушкаша. У складі переможців весь матч відіграв Андрій Нестеров. Фехервард з Іваном Петряком у складі розтрощив ДВТК, хоча й пропустив вже на 1-й хвилині. Українець пішов з поля без голів.

Справжню перестрілку влаштували Дебрецен та Залаегерсег (3:2). У складі переможених Олег Голодюк провів весь матч у запасі. Гонвед без Владислава Кулача вдома програв Кішварді, у складі якої весь матч відіграв Богдан Мельник.

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Світ Українці за кордоном Залаегерсег Залаегерсег Олександр Зубков Олександр Зубков Богдан Мельник Богдан Мельник Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Мезекевешд Мезекевешд Кішварда Кішварда Андрій Нестеров Андрій Нестеров Олег Голодюк Олег Голодюк Іван Петряк Іван Петряк Владислав Кулач Владислав Кулач Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар Гонвед Гонвед Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Головне Ігор Харатін Ігор Харатін
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