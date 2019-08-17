Зубков дебютним голом приніс Ференцварошу перемогу, Фехервар Петряка розтрощив суперника

Відбулися поєдинки 3-го туру чемпіонату Угорщини 2019/20. Традиційно у матчах взяли участь і українські футболісти.

Чемпіонат Угорщини, 3 тур

Гонвед – Кішварда – 1:3

Голи: Нгог, 89 – Ене, 10, Лукас, 62, Грозав, 90+3

Дебрецен – Залаегерсег – 3:2

Голи: Труїч, 3, Щеці, 25, Гарба, 66 – Беді, 17, Мітровіч, 64

Ференцварош – Капошвар – 1:0

Гол: Зубков, 7

Фехервар – ДВТК – 5:1

Голи: Елек, 12, Футач, 52, Юхас, 73, Ходжич, 76, 85 – Проссер, 1

Вилучення: Брковіч, 42

Мезекевешд – Академія Пушкаша – 1:0

Гол: Шері, 46

Ференцварош, який на тижні вилетів з Ліги чемпіонів, мінімально переміг Капошвар. Єдиний гол вже на 7-й хвилині забив Олександр Зубков, який відіграв 62 хвилини поєдинку. Ігор Харатін вийшов на заміну в другому таймі, а Данило Ігнатенко відіграв весь матч та отримав жовту картку. До слова, цей гол став дебютним для Зубкова у чемпіонаті Угорщини – раніше від забивав лише у кваліфікації ЛЧ.

Мезекевешд мінімально здолав Академію Пушкаша. У складі переможців весь матч відіграв Андрій Нестеров. Фехервард з Іваном Петряком у складі розтрощив ДВТК, хоча й пропустив вже на 1-й хвилині. Українець пішов з поля без голів.

Справжню перестрілку влаштували Дебрецен та Залаегерсег (3:2). У складі переможених Олег Голодюк провів весь матч у запасі. Гонвед без Владислава Кулача вдома програв Кішварді, у складі якої весь матч відіграв Богдан Мельник.

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