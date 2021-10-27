Угорщина, Кубок, 1/16 фіналу

Текель – Ференцварош – 0:7

Голи: Зубков, 12, 42, Узуні, 15, 19 (пен.), Захаріассен, 26, 45+1, Мак, 83

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Ференцварош у 1/16 фіналу Кубка Угорщини на виїзді розгромив Текель з рахунком 7:0. Український півзахисник Олександр Зубков вийшов на поле в основі і на 12-й хвилині відкрив рахунок. Під кінець тайму наш легіонер оформив дубль. До перерви рахунок був уже 6:0 і наставник вирішив поберегти Олександра, замінивши його у перерві.

До слова, для Зубкова це перші голи у поточному цього сезону. До цього на його рахунку було лише два асисти у 14 матчах у всіх турнірах.

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Олександр Зубков відзначився дублем у Кубку Угорщини pic.twitter.com/3C747D1mUP — Футбол 24 (@football24tv) October 27, 2021