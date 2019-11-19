Зубков: Чемпіонат Угорщини сильніший за український

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який виступає на правах оренди за Ференцварош, розповів, чому зважився на перехід в угорський клуб.

"Я вже насидівся в Шахтарі. Коли перейшов у Маріуполь, розумів, що для мене найголовніше – грати. А на якому рівні грати і в якій команді – неважливо.

Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі

У Ференцвароші трошки більше тиску, плюс граємо на три фронти. Добре, що пробилися в єврокубки, виступаємо в Лізі Європи, є шанси на вихід з групи. Коли переходив в Маріуполь, особливо тиску не було.

Нічого не знав про цю країну, коли переходив сюди. Потім вже дізнався, що тут хороша команда і чемпіонат. Був шокований. Швидше за все, чемпіонат Угорщини сильніший за український. У всіх хороші поля, стадіони, підтримка на стадіонах. Коли приїхав – все показали, розповіли", – сказав Зубков в ефірі програми Профутбол.

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