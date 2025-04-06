У 30-му турі чемпіонату Туреччини Фенербахче здобув впевнену перемогу над Трабзонспором (4:1). Рахунок та огляд матчу можна знайти на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 30-й тур

Фенербахче – Трабзонспор – 4:1

Голи: Таліска, 51 (пен.), 64, 77, Шкріняр, 60 – Дрегуш, 45+1

Зубков прокоментував доленосний гол у Кубку Туреччини – українець вивів Трабзонспор у півфінал турніру

Трабзонспор відкрив рахунок: гол Дрегуша на 45+1 став першим у матчі. Однак для команди українців цей гол був єдиним сьогодні. Справжнім героєм матчу став бразилець Таліска, який вийшов на поле на 46-й хвилині та оформив хет-трик для команди Моурінью. Також голом відзначався Шкріняр.

Український півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков вийшов на поле з перших хвилин, і провів увесь матч. Попри його старання, він не зміг відзначитися в цей вечір. Данило Сікан просидів на заміні, а Арсеній Батагов не потрапив до заявки через травму.

MATKO KOCHANA CO ZA CUDOWNY GOL ANDERSONA TALISKI!



HAT TRICK BRAZYLIJCZYKA DLA FENERBAHCE ?pic.twitter.com/cYVZyFeLXM — Brazylijski futbol (@BrazyliaFutbol_) April 6, 2025

Зубков голом вивів Трабзонспор у півфінал Кубка Туреччини – Сікан і Ко перестріляли Бодрумспор у битві 9 на 10