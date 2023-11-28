– Матч супер, атмосфера супер. Дуже важлива перемога, бо можемо продовжувати боротьбу за вихід у плей-оф ЛЧ. Тому дуже хороші емоції. Будемо готуватися до останнього матчу.

УЄФА визначила найкращого гравця матчу Шахтар – Антверпен: "Завжди створював небезпеку"

– Чи давав Антверпен грати у свою гру?

– Якщо чесно, перший тайм провели дуже сильно. Можливо, десь у другому таймі вже грали за результатом. Але були гарні контратаки, могли забивати і 2-й, і 3-й гол. Гарна перемога.

– Безліч моментів, дві поперечки. Могли ще в першому таймі оформити перемогу – що не вдалося?

– Можливо, трохи нервозності. Можливо, трохи газон заважав, не дуже гарної якості. Не знаю, головне – перемога, рухаємося далі, – сказав Зубков в етері MEGOGO.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник