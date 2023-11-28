Зубков – про матч Ліги чемпіонів з Антверпеном: "Головне – перемога, рухаємось далі"
Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков поділився емоціями після виграного матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена.
– Матч супер, атмосфера супер. Дуже важлива перемога, бо можемо продовжувати боротьбу за вихід у плей-оф ЛЧ. Тому дуже хороші емоції. Будемо готуватися до останнього матчу.
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– Чи давав Антверпен грати у свою гру?
– Якщо чесно, перший тайм провели дуже сильно. Можливо, десь у другому таймі вже грали за результатом. Але були гарні контратаки, могли забивати і 2-й, і 3-й гол. Гарна перемога.
– Безліч моментів, дві поперечки. Могли ще в першому таймі оформити перемогу – що не вдалося?
– Можливо, трохи нервозності. Можливо, трохи газон заважав, не дуже гарної якості. Не знаю, головне – перемога, рухаємося далі, – сказав Зубков в етері MEGOGO.
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