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Зубков – найкращий гравець 28-го туру УПЛ

13 травня 15:40 131 Читать на русском
Зубков – найкращий гравець 28-го туру УПЛ
Олександр Зубков / фото: ФК Маріуполь

УПЛ визнала півзахисника Маріуполя Олександра Зубкова найкращим гравцем 28-го туру.

74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков
 
74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Олександр Зубков став найкращим гравцем 28-го туру.

Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

За підсумком голосування перемогу Зубков випередив воротаря Зорі Микиту Шевченка, нападника Динамо Назарія Русина, захисника Арсенал-Києва Сергія Вакуленка, та півзахисника Зорі Сіласа.

Нагадаємо, Зубков відзначився другим голом у матчі проти Львова, принісши впевнену перемогу Маріуполю (0:2).

Маріуполь впевнено переміг Львів та вийшов на четверту позицію в УПЛ

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Теги
УПЛ Маріуполь Маріуполь Назарій Русин Назарій Русин Сілас Сілас Маріуполь - Львів Микита Шевченко Микита Шевченко Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Олександр Зубков Олександр Зубков
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