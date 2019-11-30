Зубков: Ференцварош був не єдиним варіантом – за мною стежило ще кілька клубів

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков розповів про особливості своєї адаптації в угорському клубі.

"Коли приїхав на збори, зайшли хлопці, все показали, відразу видали екіпіровку. Переговорив з Ребровим, визначили, що від мене потрібно. Допомогло, що останні три місяці займався в Маріуполі англійською. Розумію, що говорять навколо. Єдине, що з практикою були певні проблеми. Та зараз вже все значно краще, доводиться розмовляти, спілкуватися. В принципі, адаптований повністю.

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Мені хотілося поїхати в Європу, спробувати себе там. Все-таки чемпіонат України зараз трохи слабший. Чим раніше поїдеш у Європу, тим потім легше.

Тут немає такого, що дають гроші на машину, квартиру. Зарплата плюс бонуси. Квартиру хлопці теж відразу допомогли знайти, звернувся до адміністрації. Знайшли квартиру в районі, де, напевно, людей 10 з команди живе, там 4-5 будинків.

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Не скажу, що Ференцварош був єдиним варіантом. За мною стежило ще кілька клубів, але конкретний інтерес був у Ференцвароша. Я навіть не роздумував, коли керівництво клубу звернулося до мене. Відразу сказав, що готовий їхати, коли переговорили", – розповів Зубков у програмі Легіонер.

Нагадаємо, Зубков перейшов у Ференцварош влітку цього року на правах оренди з донецького Шахтаря. У поточному сезоні 23-річний футболіст зіграв за команду Сергія Реброва 16 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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