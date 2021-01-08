Тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від рівня гри Кіліана Мбаппе у матчі проти Сент-Етьєна (1:1).

"Звичайно, я задоволений грою Мбаппе, але йому потрібно додавати. Переконаний, що він хоче забивати, грати краще і перемагати. Зрозуміло, чому він розчарований.

Почеттіно втратив очки у дебютному матчі на чолі ПСЖ, Депай дублем втримав Ліон на вершині, Лілль несподівано програв

Всім потрібно додавати, команді в цілому потрібно збільшувати оберти", – цитує Почеттіно Marca.

Нагадаємо, поєдинок проти Сент-Етьєна (1:1) був дебютним для аргентинського фахівця на чолі головного тренера ПСЖ. Після 18-ти турів Ліги 1 парижани розташувались на другій сходинці, відстаючи від Ліона на три очки.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом