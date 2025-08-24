"Я постараюся зробити так, щоб Кіліан Мбаппе допоміг вигравати матчі. Він – невідіймана частина команди. Чим краще все складається, тим важливіше в сезоні грати як команда.

Реал оголосив заявку на матч Ла Ліги – 4 зірок немає, Лунін їде до колишньої команди

Відставання від Барселони? Я абсолютно не хвилююся. Мене хвилює рівень моєї команди, як йдуть справи у нас. Щотижня ми зможемо вдосконалюватися і рости.

Ми багато говоримо про гру, про те, як можемо поліпшити гру. Всього кілька ігор – у нас мало інформації, і нам потрібно аналізувати. Існують профілі для гри за різними схемами, з чітким розумінням того, чому ми хочемо робити те чи інше. Ми можемо проявити гнучкість.

Вінісіус? Бачу, що у нього все добре. Сезон тільки почався. Всі хочуть провести хороший рік, і у всіх гарний настрій. Це головне. Я нещодавно говорив, що контекст КЧС інший. Зіграли лише один матч, тому до статистики потрібно ставитися з часткою скепсису.

Стандарти? Поки що не змогли багато попрацювати над цим, але є гравці високого рівня. Арда, Трент, Франко, вони подають дуже добре", – цитує Алонсо Marca.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Ов'єдо у неділю, 24 серпня. Початок матчу о 22:30 за київським часом.

Сельта втратила перемогу над Мальоркою на останніх хвилинах