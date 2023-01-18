"Думаю, медитація – це справді гарна річ. Щоб розслабитися, постаратися не думати надто багато. Бо стрес нікому не йде на користь. Я ненавиджу стрес і намагаюся не нервувати. Але концепція медитації полягає у тому, щоб спробувати відпустити подібні думки. Це справді індивідуально, але для мене це спрацювало дуже добре.

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Я зроблю все, що у моїх силах, щоб стати ключовим гравцем Манчестер Сіті та вигравати трофеї з цим клубом. Моя мета тут – виграти Лігу чемпіонів.

Норвегія – дуже маленька країна, з населенням близько 5,5 мільйона осіб. Але під час чемпіонату світу можна побачити, як збірні маленьких країн роблять фантастичні речі. Ми сподіваємося кваліфікуватися на чемпіонат світу у 2026 році. Моя головна ціль зі збірною – колись зіграти на світовій першості", – цитує Холанда MailSport.

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