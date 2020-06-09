"Зробив татуювання в Україні, коли я страждав": екс-легіонер Динамо натякнув на прояви расизму під час життя в Києві

Колишній півзахисник Динамо Че Че пригадав, як вирішив зробити татуювання із зображеннями Мартіна Лютера Кінга та Малькольма Ікса під час виступів за київський клуб.

"Я знаю, що значить бути темношкірим. Як це, коли йдеш в торговий центр, а люди дивляться так: "Що він тут робить?". У нас часто забирають право на мрію. Ми щось плануємо в дитинстві, мріємо, але у нас немає умов.

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Сьогодні ми маємо честь бути голосом в нашій країні, кимось, хто їм люди можуть бачити себе. Ці татуювання я зробив, коли був в Україні. Якщо не помиляюся, то після якоїсь ситуації, коли я там страждав", – поділився Че Че в коментарі Esporte Espetacular.

Нагадаємо, Че Че перейшов до Сан-Паулу у березні 2019 року за 5 млн євро, підписавши контракт на 4 роки. В Динамо бразилець виступав з липня 2018 року та встиг провести за киян 16 поєдинків та відзначитись 1 асистом.

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