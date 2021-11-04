Борусія Д майже увесь матч проти Аякса провела у меншості через сумнівне рішення судді.

У середині першого тайму захисник Борусії Матс Хуммельс у жорсткому підкаті зіграв проти суперника. Арбітр оцінив такі дії ветерана на пряму червону картку, що викликало обурення у багатьох експертів, включно із самим Матсом.

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"Немає слів щодо цього вилучення… зробіть VAR чесним! Зрештою, цього було недостатньо, але гравці завзято боролися весь матч", – написав Хуммельс у Twitter.

Борусія Д з 6-ма очками є іде другою у групі C, така ж кількість залікових балів у Спортінга.

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