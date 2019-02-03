"Зробимо перший крок разом": Шахтар презентував яскравий проморолик до матчу проти Айнтрахта

14 лютого відбудеться перший матч плей-офф Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом Франкфурт.

"Гірники" на своєму каналі у YouTube опублікували промо двобою проти німецького Айнтрахта.

Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника України

Зазначимо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють 14-го лютого на стадіоні ОСК Металіст у Харкові. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом. Матч-відповідь відбудеться у Франкфурті 21-го лютого. У цих матчах команди розіграють путівку до 1/8 фіналу розіграшу ЛІги Європи.

До слова, вчора Айнтрахт Ф розійшовся миром із лідером Бундесліги Борусією із Дортмунда.