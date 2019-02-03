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"Зробимо перший крок разом": Шахтар презентував яскравий проморолик до матчу проти Айнтрахта

09:39 82 Читать на русском
"Зробимо перший крок разом": Шахтар презентував яскравий проморолик до матчу проти Айнтрахта
Шахтар презентував яскравий проморолик до матчу Ліги Європи

14 лютого відбудеться перший матч плей-офф Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом Франкфурт.

"Гірники" на своєму каналі у YouTube опублікували промо двобою проти німецького Айнтрахта.

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Зазначимо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють 14-го лютого на стадіоні ОСК Металіст у Харкові. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом. Матч-відповідь відбудеться у Франкфурті 21-го лютого. У цих матчах команди розіграють путівку до 1/8 фіналу розіграшу ЛІги Європи.

До слова, вчора Айнтрахт Ф розійшовся миром із лідером Бундесліги Борусією із Дортмунда.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
11
дн
:
10
год
:
36
хв
Айнтрахт Франкфурт
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