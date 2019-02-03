"Зробимо перший крок разом": Шахтар презентував яскравий проморолик до матчу проти Айнтрахта

Німеччина — 08:00 2436
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Коноплянка проти Борусії М: невдалі спроби повторити шедевр, жертва обставин і середні оцінки німецьких ЗМІ
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника УкраїниНімеччина — 2 лют 3634
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Шальке – Борусія М: пряма трансляція, Коноплянка грає з перших хвилинНімеччина — 2 лют 1903
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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКАУкраїна — 2 лют 4455
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Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в ТуреччиніТуреччина — 2 лют 1426
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