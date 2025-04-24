Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч розповів, чому півзахисник Георгій Судаков не вийшов у стартовому складі на півфінальний матч Кубка України проти Полісся (1:0).

– Як ви можете прокоментувати відсутність Судакова у стартовому складі?

– Судаков травмувався. Було під питанням, чи зможе він взагалі зіграти у цьому матчі. Тому він не зміг розпочати гру у старті. Але наш медичний персонал підготував його, щоб він міг зіграти хоча б пів години, довелося зробити кілька уколів.

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Йому було важко увійти в гру та спіймати ритм через травму та цей біль. Але він показав характер, показав велике, хоробре серце заради команди, клубу, щоб зіграти у цьому матчі. Ви бачили, що він додав під час гри. Це було дуже приємно бачити. Причиною, чому він не почав матч з перших хвилин, як я вже казав, була його травма. Він отримав її у попередній грі, – сказав Пушіч для прес-служби Шахтаря.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 35 матчів за клуб, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.

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