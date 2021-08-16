Асоціація європейських клубів (ECA) вирішила повернути до своїх лав 9 з 12 клубів, які організували Суперлігу.

Мілан, Інтер, Челсі, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Атлетіко повернулись до Асоціації європейських клубів, повідомляє офіційний сайт організації.

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"ECA взяла до уваги визнання клубів, що так званий проект Суперліги Європи не відповідав інтересам широкого футбольного співтовариства, а також їхні публічні заяви про повну відмову від цього проекту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ці клуби разом з Барселоною, Реалом та Ювентусом вийшли з Асоціації європейських клубів у квітні, оголосивши про запуск Суперліги. Втім, проект європейських грандів із тріском провалився.

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