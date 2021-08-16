"Зрадника продано", – фанати Інтера зіпсували скандальне графіті Лукаку та Ібрагімовича
19:47 - Читать на русском
Новоспеченому нападнику Челсі Ромелу Лукаку краще уникати вболівальників Інтера.
Графіті із зображенням сутички Ромелу Лукаку та Златана Ібрагімовіча було зіпсовано фанами "нерадзуррі", повідомляє GuillaumeMP.
Лукаку став рекордним трансфером Челсі
На малюнку з'явився допис "Зрадника продано". Таким чином вболівальники Інтера висловили свою позицію щодо продажу 28-річного бельгійця у Челсі за 115 млн євро.
Лукаку у минулому сезоні Серії А 24-ма голами допоміг Інтеру завоювати золоті медалі італійської першості.
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