Колишній голкіпер одеського Чорноморця, а нині тренер воротарів "моряків" Євген Боровик розповів про незрозумілу поведінку арбітра Юрія Вакса під час одного з поєдинків УПЛ.

Екс-голкіпер пригадав матч 18-го туру української Прем’єр-ліги сезону 2016/17 між Чорноморцем та Олександрією (1:2). Тоді, за словами Боровика, головний арбітр гри Юрій Вакс весь матч спілкувався з гравцями ненормативною лексикою.

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"Вакс взяв бакси. Інакше він не міг судити. В нас було вилучення. Поле лайно... Багнюка, в якій неможливо ні м’яч вибити, нічого. І тут він підбіг: "Ти, п****, б****, вибивай скоріше!" Усіх на полі матюкав. Може, напідпитку був?" – сказав Боровик в інтерв’ю Українському футболу.

Варто відзначити, що Юрій Вакс був арбітром УПЛ з Сімферополя, після анексії Криму він залишився проживати на півострові та отримав російський паспорт. У 2017 році Вакс почав судити матчі місцевої окупаційної ліги.

До слова, наразі Чорноморець, в якому працює Євген Боровик, посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ, в активі команди 18 очок після 26 турів чемпіонату.

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