Колишній тренер Кристала та Миколаєва Сергій Шевченко пропонував Андрію Лазарчуку зайняти посаду тренера воротарів у футбольному клубі Фрегат, який рашисти хотіли створити в окупованому Херсоні на базі Кристала. Про це ексклюзивно для Футбол 24 повідомив адміністратор і прес-аташе Кристала Микола Комаренко.

Усюди кавуни: Шахтар, Динамо та інші клуби УПЛ відреагували на звільнення Херсона з-під російської окупації

За інформацією Комаренка, Шевченко пропонував Лазарчуку за зраду батьківщини зарплату в 70 тисяч рублів на місяць. Проте Лазарчук відповів відмовою.

На той момент окупаційна влада встановила наступний курс: за 1 гривню можна було придбати 1,5 рублі.

Нагадаємо, що втілити плани у життя окупантам не вдалося. 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від рашистів і назавжди поховали ідею створення так званого футбольного клубу Фрегат.

"Дав грошей легенді клубу на операцію, а він виявився зрадником": як форму Кристала від історичної ганьби рятували