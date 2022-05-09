Влітку француз стане вільним агентом, тому чимало топ-клубів зацікавлені у співпраці з ним. Зокрема, напередодні з'явилася інформація, що запросити Погба спробує Манчестер Сіті. Однак такий сценарій не влаштовує футболіста.

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За інформацією Девіда Орншейна із The Athletic, Погба не перейда до складу принципового суперника "Червоних дияволів". Ба більше, 29-річний півзахисник налаштований зовсім покинути Англії. Серед його пріоритетів – продовження кар'єри в клубі з Іспанії, Італії або Франції.

Нагадаємо, 6 років тому Манчестер Юнайтед заплатив Ювентусу 105 млн євро за повернення Погба. У поточному сезоні француз провів 27 матчів, в яких оформив один гол і 9 результативних передач.

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