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Зозуля зустрівся з Хуанде Рамосом – вони працювали разом у Дніпрі

06:30 1282 Читать на русском
Зозуля зустрівся з Хуанде Рамосом – вони працювали разом у Дніпрі
Роман Зозуля / Ла Ліга

Форвард Альбасете Роман Зозуля зустрівся зі своїм колишнім наставником у Дніпрі Хуанде Рамосом.

Роман Зозуля у своєму Facebook опублікував свої фото з колишнім наставником Хуанде Рамосом.

Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

"Гуляю з татом. Містере, був радий бачити", – написав Зозуля над світлинами.

Зозуля працював із Хуанде Рамосом у Дніпрі з 2011 по 2014 роки і зумів виграти "срібло" УПЛ у сезоні 2013/14. Нині українець виступає у складі іспанського Альбасете і допомагає команді піднятись у Прімеру.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Дніпро Дніпро Хуанде Рамос Хуанде Рамос Альбасете Альбасете
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