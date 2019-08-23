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Зозуля в основі Альбасете грає проти Жирони – пряма відеотрансляція матчу Сегунди

22:52 280 Читать на русском
Зозуля в основі Альбасете грає проти Жирони – пряма відеотрансляція матчу Сегунди
Роман Зозуля / Фото прес-служби Альбасете

Тренерський штаб іспанського клубу продовжує довіряти нападнику Роману Зозулі.

Український форвард вийшов у основному складі Альбасете на матч другого туру Сегунди проти Жирони.

На Василя Кравця претендують 8 клубів Сегунди – серед них Альбасете Зозулі

Стартовий матч чемпіонату Зозуля також розпочав з перших хвилин і відіграв до фінального свистка. Щоправда, команда 29-річного форварда зазнала нищівної поразки 0:3 від Альмерії. Цього разу "механічний сир" гратиме проти Жирони, яка у минулому сезоні виступала в елітному дивізіоні Іспанії.

Матч Альбасете – Жирона розпочнеться сьогодні (23 серпня) о 23:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Відеоновини Жирона Жирона Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
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