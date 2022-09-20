Фонд 32-річного форварда "Народна Армія" об'єднав українських футболістів, спортсменів та іспанську діаспору для мегазбору на проект "Футбольний Байрактар".

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За місяць необхідно зібрати 5 мільйонів доларів або 200 мільйонів гривень. Навколо Зозулі згуртувалися інші наші зіркові футболісти. Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка знялися у відео і закликали донатити усіх для спільної перемоги України.

Нагадаємо, з літа Зозуля залишається вільним агентом після завершення контракту з Фуенлабрадою. Форвард великодушно жертвує футбольною кар'єрою, віддаючи купу сил і часу для підтримки Батьківщини у війні проти російського агресора.

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