Зозуля запропонував радикальний законопроект у Верховну Раду

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокоментував перехід Ярослава Ракицького в Зеніт і запропонував законопроект у Верховну Раду щодо публічних людей, які їдуть заробляти в країну-агресора.

"Ракицький знав, на що він йде. Він розумів, що цим вчинком закриває собі дорогу в збірну. Хоча я ще думав, що Шевченко може його викликати. Він топ-захисник.

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Якби у нас у Верховній Раді зробили такий законопроект – публічна особа їде на заробітки в країну, з якої ми воюємо, тоді потім 5 років не може повертатися на батьківщину.

Усик – Гассієв в Москві? Тут інша ситуація, він їде на один день, на бій і повертається. Багато поправок в законі можна зробити. Якби Усик не поїхав туди, він би не завоював усі ці пояси, не став би абсолютним чемпіоном світу.

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Я не кажу, що Ярік поганий, я з ним добре спілкувався, дружив. Він зробив свій вибір. Ми постійно шукаємо якусь зраду, я вже втомився від цього", – сказав Зозуля програмі Бомбардир.