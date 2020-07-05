Зозуля з Альбасете в більшості не зміг дотиснути Малагу – українець знову один з найкращих

Українець Роман Зозуля зі своїм Альбасете не зміг обіграти Малагу в рамках 38-го туру Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Малага – Альбасете – 0:0

Вилучення: Баре, 72 (М)

Для обох команд звітна зустріч була дуже важливою в контексті боротьби за збереження прописки в Сегунді. Наразі обдва колективи балансують над самісінькою зоною вильоту – до небезпечного 19-го місця лише одне очко.

Помилка Зінченка призвела до шаленого гола із 40 метрів у ворота Манчестер Сіті – відео фейлу українця

Малага, поки команди грали у рівних складах, була гострішою і ближчою до перемоги. Однак, і вилучення Баре в середині другого тайму не сильно допомогло Альбасете. Зрештою, фінальний свисток зафіксував "суху" нічию, якою навряд чи хтось залишився задоволений.

Роман Зозуля вийшов на поле у стартовому складі Альбасете і провів непоганий матч. Статистичний портал Sofa score поставив українському форварду 6.7 – одна з найвищих оцінок у команді. За 90 з гаком хвилин Зозуля встиг двічі неточно пробити по воротах, віддати один ключовий пас та здійснити успішну спробу дриблінгу. Також Роман традиційно для себе був активним у боротьбі, але допустив чимало браку у діях, спрямованих на атаку.

Кальярі – Аталанта: Маліновський став найкращим гравцем переможного матчу, заробивши пенальті та вилучення для суперника