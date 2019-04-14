Зозуля з Альбасете приймає Ельче – пряма трансляція поєдинку

Ельче завітав у гості до Альбасете в рамках 34-го туру Сегунди. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Альбасете готується вийти на другу сходинку турнірної таблиці Сегунди у матчі проти Ельче. Українська атакувальна сила Альби в особі Романа Зозулі – у стартовому складі.

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Команда українця лише на одне очко відстає від другої сходинки (Гранада), яка дозволяє напряму потрапити у найвищий іспанський дивізіон.

В поточному сезоні Сегунди Зозуля провів 28 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та асистом.