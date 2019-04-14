toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зозуля з Альбасете приймає Ельче – пряма трансляція поєдинку

13:00 159 Читать на русском
Зозуля з Альбасете приймає Ельче – пряма трансляція поєдинку
Роман Зозуля спробує підняти Альбасете на другу сходинку чемпіонату / Фото ФК Альбасете

Ельче завітав у гості до Альбасете в рамках 34-го туру Сегунди. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Альбасете готується вийти на другу сходинку турнірної таблиці Сегунди у матчі проти Ельче. Українська атакувальна сила Альби в особі Романа Зозулі – у стартовому складі.

Війна на Донбасі, Сталін та іспанський комунізм: фанати Альбасете брутально відповіли політику, який образив Зозулю

Команда українця лише на одне очко відстає від другої сходинки (Гранада), яка дозволяє напряму потрапити у найвищий іспанський дивізіон.

В поточному сезоні Сегунди Зозуля провів 28 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та асистом.

Теги
Головне Ельче Ельче Іспанія Відеоновини Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Десна
14:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук