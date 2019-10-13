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Зозуля з Альбасете драматично осоромився вдома проти останньої команди Сегунди

20:49 1691 Читать на русском
Зозуля з Альбасете драматично осоромився вдома проти останньої команди Сегунди
Зозуля в матчі Альбасете – Ов'єдо зіграв весь матч
Тарас Котів Тарас Котів

Альбасете, що бореться за потрапляння у топ-6 і право претендувати на вихід у Прімеру, приймав Ов'єдо – головного аутсайдера другого іспанського дивізіону. Роман Зозуля вийшов у стартовому складі. Рахунок і огляд матчу 11-го туру Сегунди читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда 2019/20, 11-й тур

Альбасете – Реал Ов'єдо – 1:2

Голи: Охеда, 32 – Сангальї, 75, Борха Санчес, 89

Команда Зозулі віддала ініціативу з перших хвилин. "Королі", які свою єдину перемогу здобули на виїзді, намагалися тиснути і навіть володіли мячем понад 60% часу на старті зустрічі. Українського форварда тримали жорстко – по двоє, іноді не обходилося без фолів. Перший небезпечний удар вийшов на 14-й. Зозуля стягнув на себе увагу всіх захисників, а Баррі підібрав м'яч і відразу ж вистрілив повз ворота. Після подачі кутового Роман пробивав головою не дуже сильно і без проблем для голкіпера.

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На 18-й судді зафіксували дуже сумнівний офсайд в українця, який відгукнувся на закидання з глибини. Утім, Зозуля і так не влучив у площину. На 28-й гості небезпечно огризнулися. Надаль потягнув обвідний удар Берхона. У наступній атаці гості виграли верхову боротьбу, але не влучили у ціль. Натомість Альбасете відкрив рахунок на 32-й. Сусаєта подав з правого флангу, а Охеда замкнув з меж воротарського. Зозуля ефектно в падінні пробивав головою метрів з 16-и – не поцілив.

Старт другого тайму відзначився двома поспіль моментами Ов'єдо. Сантиметрів не вистачило, щоб замкнути простріл у воротарський і реалізувати спробу з межі штрафного. Зозуля відчайдушно намагався змінити ситуацію, навіть заробив на собі жовту картку за брудний підкат суперника, але брак у передачах партнерів гальмував не одну перспективну атаку. Лише на 67-й Альбасете завдав першого удару після перерви, тоді як в суперника вже було 5 і 2 у площину воріт. Романа кинули у прорив, та удар екс-форварда Динамо і Дніпра заблокували. Сауль Берхон закрутив з кутового у стійку – колишній гравець Ейбара та дубля Барселони виділявся у гостей.

Господарі не довели до удару кілька небезпечних контратак, і після однієї з них Ов'єдо закономірно зрівняв. Сангальї увірвався у штрафний Альбасете і прошив Надаля на 75-й. Зозуля в оточенні 3-х захисників пробивав з рикошетом у дальній кут – заробив лише кутовий. Майже відразу Акунья скористався раптовою пожежею у штрафному гостей, але пробив прямо у голкіпера. Дальній удар Сангальї йшов у дев'ятку, однак неймовірний Надаль ефектно врятував Альбасете. На 89-й не допоміг і він. Прохід лівим флангом, пас у центр під удар, снаряд опускається під поперечину.

Зозуля був одним з найкращих у боротьбі та креативі більшість матчу, заробляючи оцінку понад 7 балів, але під кінець гри просів, як і його команда. Виграв 7 єдиноборств з 12 на землі та лише 3 верхові дуелі з 11. Один з найактивніших у боротьбі. Роман 4 рази пробивав по воротах, але влучність не потішила (25%). Міг зробити більше, але гравці Ов'єдо чітко спрацювали проти українця – нікого не збивали частіше (5) в цьому матчі. "Королівський" клуб вибирається з останнього місця, заодно залишаючи зону вильоту. Альбасете ж осідає на 9-й позиції, хоча Райо Вальєкано, який посідає місце у зоні плей-офф, випереджає команду українця лише за додатковими показниками.

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Збірна України Головне Ов'єдо Ов'єдо Сегунда Тарас Котів Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія
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