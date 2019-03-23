Зозуля з Альбасете грає проти Луго Лебеденка – пряма трансляція поєдинку

В матчі 31-го туру Сегунди Альбасете Романа Зозулі грає проти Луго, за який виступає Орест Лебеденко. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Роман Зозуля потрапив у стартовий склад Альбасете на матч проти Луго в рамках 31-го туру іспанської Сегунди. Орест Лебеденко не потрапив до заявки.

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Після 30 турів Альбасете набрав 53 очки та посідає 4 місце в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за вихід в Прімеру. Луго бореться за виживання – команда Лебеденка на 18-й позиції (32 пункти).

До слова, в активі Зозулі 7 голів у 25-ти матчах чемпіонату. Лебеденко після переходу в Луго з Карпат ще жодного разу не потрапив навіть до заявки.