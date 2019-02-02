Зозуля з Альбасете грає проти Кордоби, намагаючись перервати невдалу серію – пряма відеотрансляція матчу

Український форвард Роман Зозуля в складі Альбасете протистоїть Кордобі в рамках 24-го туру Сегунди. Дивіться трансляцію матчу на Youtube.

Альбасете бореться за вихід у Прімеру (5 місце, 39 очок), однак після Нового року ще не перемагав. Перервати 3-матчеву безвиграшну серію команда Романа Зозулі може сьогодні – в протистоянні з Кордобою, яка йде в зоні вильоту Сегунди. Український форвард традиційно виходить у старті Альбасете з перших хвилин. Початок гри – о 19:00 за Києвом.

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