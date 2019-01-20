Зозуля з Альбасете грає проти конкурента в боротьбі за вихід до Прімери – пряма відеотрансляція матчу

Український форвард Роман Зозуля в складі Альбасете протистоїть Депортіво в рамках 22 туру Сегунди. Дивіться трансляцію матчу на Youtube.

Альбасете бореться за вихід у Прімеру, однак в останніх турах ніяк не може перемогти. До звітної зустрічі команда Зозулі йшла на третьому місці в турнірній таблиці (39 очок), а поразка від Депортіво опустить її нижче – у топ-3 піднімуться самі галісійці.

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Перший тайм завершився на користь Депортіво (1:0). Альбасете катастрофічно поступається супернику за кількістю ударів (12-1), а головна атакувальна сила гостей в особі Зозулі частіше зустрічається з м'ячем на власній половині. Дивіться онлайн у прямому ефірі, як Роман і його партнери виправлятимуть ситуацію.

Депортіво – Альбасете: пряма трансляція