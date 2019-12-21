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Зозуля потрапив до стартового складу Альбасете на матч проти Ельче

16:48 108 Читать на русском
Зозуля потрапив до стартового складу Альбасете на матч проти Ельче
Роман Зозуля / фото з відкритих джерел

Український форвард Роман Зозуля потрапив до стартового складу своєї команди на матч 21 туру Сегунди.

Минулої неділі у виїзному матчі проти Райо Вальєкано фанати мадридської команди протягом першого тайму ображали українця, називаючи його нацистом. Після перерви гравці Альбасете відмовилися виходити на поле. Зозуля пропустив матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії, в якому його команда обіграла Туделано (1:0)

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До слова, матч проти Ельче стартує о 17:00 за київським часом. Наразі Альбасете посідає 12 місце в турнірній таблиці Сегунди. В активі Зозулі 3 голи у 18 матчах.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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