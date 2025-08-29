Вчора, 28 серпня, у Facebook екс-гравця збірної України Романа Зозулі з’явилося фото з Артемом Довбиком із підписом іспанською мовою "Suerte Crack", що в перекладі означає "Удачі".

Цей пост викликав чимало запитань у футбольному середовищі, адже Довбик наразі виступає в Італії за Рому, проте останні трансферні чутки пов’язують його з кількома клубами, зокрема з Вільяреалом з Іспанії. Багато хто сприйняв це як можливий натяк на повернення форварда до іспанського чемпіонату.

Нагадаємо, що Рома придбала Довбика у Жирони в серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні Артем забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі в 45 матчах за "вовків". Однак новий тренер Роми Джан-П’єро Гасперіні поки не бачить місця для Довбика в основному складі команди під своїм керівництвом.

