Роман Зозуля нарешті перервав свою "суху" серію, допомігши Альбасете здобути першу перемогу в чемпіонаті.

Сегунда, 6 тур

Альбасете – Сабадель – 3:0

Голи: Арройо, 34, Пенья, 52, Зозуля, 62 (пен.)

Зозуля і компанія приймали абсолютно найгіршу команду чемпіонату – Сабадель, який не здобув жодного очка. Перший тайм склався доволі рівно, і Альбасете зміг вийти вперед лише за 10 хвилин до перерви, коли Арройо скористався скидкою Кецоєвіча.

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Господарі зарядженими вийшли з роздягальні та подвоїли перевагу. Фустер віддав тонку передачу на Пенью – 2:0. У такий результативний день відзначився і Роман Зозуля. Того-таки Фустера збили в карному майданчику, а українець чітко реалізував пенальті. Роман зміг вперше забити у поточному чемпіонаті, перервавши свою тримісячну "суху" серію. SofaScore нарахувала форварду одну з найвищих оцінок у команді – 7,3. Краща тільки у Фустера (7,4), Пеньї (7,4) та Надаля (7,9).

Завдяки перемозі Альбасете набрав чотири очки у чемпіонаті і принаймні тимчасово покинув зону вильоту. Сабадель з "бубликом" заслужено залишається на дні.

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