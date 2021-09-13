Зозуля відзначився асистом за Фуенлабраду, але команда українця не змогла втримати перемогу
Фуенлабрада приймала Сарагосу в рамках 5-го туру Сегунди. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Сегунда, 5-й тур
Фуенлабрада – Сарагоса – 1:1
Голи: Андерсон, 25 – Вада, 72 (пен.)
Вилучення: Лопес, 64 (С)
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Гравці Фуенлабради у рідних стінах відкрили рахунок у поєдинку. Варто відзначити, що український форвард господарів Роман Зозуля допоміг результативним пасом під час взяття воріт.
З 64-ї хвилини Фуенлабрада грала у більшості і, здавалось, що перемога вже не вислизне. Проте арбітр призначив пенальті на користь гостей, який був успішно реалізований.
Фінальний свисток зафіксував нічию. Після 5-ти турів Фуенлабрада розташувалась на 12-й сходинці, Сарагоса – 17-та.
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