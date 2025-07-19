Зозуля опублікував світлину у своєму Instagram, на якій він стоїть поблизу легендарного стадіону Вемблі в Лондоні.Сьогодні, 19 липня, на цій арені відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

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"13 років тому я вперше вийшов на цей стадіон у футболці національної збірної. Мій дебют в офіційному матчі... Пам’ятаю, як тремтіли ноги перед грою – я був зовсім юним. Усе здавалося великим, важливим і трохи нереальним.

Сьогодні я знову тут. Але вже не як гравець, а як вболівальник. Минають роки, змінюються ролі, але відчуття – ті самі. Хочу побажати успіху своєму другу – Олександру Усику. Сашко, ми з тобою! Віримо в тебе!" – написав Зозуля у своїй соцмережі.

Додамо, що Роман Зозуля грав на Вемблі 12 вересня 2012 року в матчі України проти Англії. Всього екс-нападник провів 33 матчі у складі "синьо-жовтих" та забив 4 голи.

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