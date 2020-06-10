Зозуля відновлює футбол в Іспанії найдовшим матчем в історії – українець радикально змінив імідж і статус

Роман Зозуля вкотре на вустах європейської преси. Сьогоднішній матч Райо Вальєкано – Альбасете відновлює іспанський сезон. Екс-нападник збірної України знову вийде на поле проти ворожого клубу.

Після тримісячної паузи Іспанія повертається матчем, який місцева преса називає найдовшим в історії футболу. Зустріч, яка почалася 15 грудня 2019 року, ні в той день, ні пізніше так і не дограли – Альбасете відмовився виходити на другу половину через образи на адресу Зозулі, якого фанати "бджіл" то нацистом обзивали, то комуністом. Райо Вальєкано довго протестував, але в підсумку отримав штраф у 18 тисяч євро та часткове закриття трибун на наступні два поєдинки. Цікаво, що після того зіграного тайму команди встигли провести нову дуель, яка закінчилася нічиєю.

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І ось сьогодні о 21:00 настав час остаточно з'ясувати стосунки. Команди вийдуть на поле Естадіо де Вальєкас за рахунку 0:0, але не в рівних складах. Альбасете розпочне другий тайм у меншості. Команди виконують різні завдання. Команда Зозулі повинна перемагати у тих "фіналах", що залишилися до кінця сезону, адже застрягла на межі вильоту. Райо 3 очки сьогодні зможуть дати поштовх для наближення в зону плей-офф за вихід у Прімеру

У тій грі Леонардо Капецці сидів на лаві запасних, але взимку перейшов у Салернітану. Італійський захисник пригадує, що Зозуля усвідомлював, який прийом йому готують на стадіоні Райо: "Він очікував такого "привітання" і хотів грати, щоб подолати це. Я можу говорити про Романа лише добрі речі. Це відкрита людина. Усі завжди гарно відгукувалися про нього. Таке ставлення фанатів до нього перейшло всі межі", – говорить Капецці в розмові з журналістами сайту Джанлуки Ді Марціо.

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Зараз такого тиску вже не буде. Трибуни зачинені не лише на Вальєкасі, а й по всій Іспанії через нашестя коронавірусу COVID-19, який потроху відступає і дозволяє футболістам спочатку Сегунди, а через день також Прімери повернутися до роботи. Мадридський AS називає цю дуель уже найдовшим матчем в історії світу, нескінченним поєдинком: "Минуло 178 днів відтоді, як гра стартувала. І зараз вона не має практичного нічого спільного з тодішнім двобоєм". Битва, що стартувала вночі, а завершиться ще при денному світлі. Одна з команд почала з одним тренером, а закінчить з іншим.

Хіба що правила будуть тими самими – команди не зможуть використати новачків, а тільки зареєстрованих тоді гравців. Відтак Зозулю ми знову побачимо у старті. Дозволені лише 3 заміни, а не 5. В іншому це також початок нової "нормальності" – без привітань, зайвих контактів і глядачів. Новий тренер Альбасете Лукас Алькарас спробує продовжити безпрограшну серію. "Механічний сир" виграв 1 матч і 4 звів унічию – цього все ще мало для того, щоб почуватися в безпеці. Хоча для команди, що до того програла 4 рази за 5 турів, це вже прогрес.

Окрема тема, звісно, погана серія Зозулі. Український форвард, якого після брутальної зміни іміджу легко сплутати з Василем Кравцем, не забиває ось уже 15 матчів. З моменту останньої перемоги Альби в Мадриді минуло 11 років. Для порятунку як у цьому матчі, так і в наступних, ключовою буде роль екс-нападника Динамо і Дніпра. Саме Романа AS називає тузом, за котрим варто постежити.

Профільний портал 5maseldescuento відзначає, що Зозуля "їде в ролі капітана другої експедиції Альби до Вальєкаса". З ініціалами на кепці, у фірмовій масці свого клубу разом з іншими членами екіпажу українець вирушив у столицю Іспанії швидкісним потягом, який розганяється до 310 км/год, а назву отримав, співзвучну з птахом. Вчорашній герой сьогодні став символом падіння. Без голів Зозулі Альбасете опустився на останнє, 24-е місце в Сегунді за кількістю забитих м'ячів. Він розуміє, що настав час змінити все. І зачіска – це тільки початок.

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