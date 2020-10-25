Альбасете приймав Райо Вальєкано у 8-му турі Сегунди. Звіт про переможний матч для команди Романа Зозулі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 8 тур

Альбасете – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Бойомо, 43, Сільвестре, 47 – Палазон, 80

Поєдинок Альбасете – Райо Вальєкано стартував о 21:30 за Києвом. Гості перебували у зоні плей-офф за Прімеру, а от команда Романа Зозулі посідала лише 19 місце, розмістившись у зоні вильоту. 30-річний екс-форвард збірної України у поточному сезоні відзначився одним голом.

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Український нападник вийшов у стартовому складі. Як відомо, свого часу Зозуля підписав контракт з Райо Вальєкано, але фанати мадридського клубу не прийняли його. У минулому сезоні прихильники Райо вигукували образливі речі на адресу українця та зірвали матч, який був дограний лише через кілька місяців.

Перший тайм не потішив великою кількістю моментів – доволі звична картина в матчах Альбасете, адже "механічний сир" – одна з найменш видовищних команд ліги. Лише перед перервою господарі зуміли забити. Центральний захисник Бойомо вдало підключився на кутовий та переправив м'яч у ворота Райо.

В дебюті другого тайму стандарт знову приніс успіх Альбасете. Зозуля виграв верхову боротьбу і скинув на Сільвестре, а той ефектним ударом розстріляв ворота. Лише вдруге в сезоні команда Романа забила більше одного м'яча за гру.

Райо не здався і скоротив відставання на 80-й хвилині. Палазон отримав м'яч у штрафному, обіграв захисника і потужним ударом низом прошив Томеу Надаля. На більше гостей не вистачило, хоча мінімум два хороші моменти були. Альбасете довів безпрограшну серію до трьох поєдинків та піднявся з зони вильоту.

Роман Зозуля провів на полі 86 хвилин та отримав оцінку 7,2 від Sofa Score – один із найвищих балів у складі Альбасете.