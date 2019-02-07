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Зозуля: Важливо бути нагорі таблиці, але попереду ще багато ігор

16:50 110 Читать на русском
Зозуля: Важливо бути нагорі таблиці, але попереду ще багато ігор
Роман Зозуля / Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля вважає, що його команда отримала хороше підсилення.

"Радий, що ми виграли матч проти Кордоби. Важливо бути нагорі таблиці, але попереду ще багато ігор. Хотілося б закінчити сезон на такій же ноті.

Альбасете Зозулі несподівано став лідером Сегунди через дискваліфікацію Реус Депортіу

Я вдячний фанатам. Дуже задоволений підтримкою і дякую за це нашим фанам. Хочеться дарувати цьому місту і цим людям свято.

У нас дуже хороший склад, найголовніше – працювати, працювати і працювати в кожній грі. Гравці, якими підсилилось Альбасете – дуже хороші", – цитує Зозулю офіційний сайт іспанського клубу.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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