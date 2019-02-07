Зозуля: Важливо бути нагорі таблиці, але попереду ще багато ігор

Форвард Альбасете Роман Зозуля вважає, що його команда отримала хороше підсилення.

"Радий, що ми виграли матч проти Кордоби. Важливо бути нагорі таблиці, але попереду ще багато ігор. Хотілося б закінчити сезон на такій же ноті.

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Я вдячний фанатам. Дуже задоволений підтримкою і дякую за це нашим фанам. Хочеться дарувати цьому місту і цим людям свято.

У нас дуже хороший склад, найголовніше – працювати, працювати і працювати в кожній грі. Гравці, якими підсилилось Альбасете – дуже хороші", – цитує Зозулю офіційний сайт іспанського клубу.

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