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Зозуля в старті Альбасете бореться за місце в Прімері з Мальоркою – пряма трансляція поєдинку

21:50 1684 Читать на русском
Зозуля в старті Альбасете бореться за місце в Прімері з Мальоркою – пряма трансляція поєдинку
Роман Зозуля / AS

У першому півфіналі плей-офф за путівку до Ла Ліги Мальорка на власному полі приймає Альбасете. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Перший поєдинок 1/2 фіналу плей-офф Сегунди Мальорка – Альбасете розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Мальорка Мальорка Відеоновини Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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