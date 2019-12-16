"Зозуля, це був жарт, ти – наш друг": фанати Райо тролили українця після зупинки скандального матчу

Прихильники Райо Вальєкано не лише ображали українського форварда Альбасете, але й насміхались з нього після того, як матч зупинили.

"Зозуля, це був жарт. Зозуля, ти – наш друг", – затягнуло фанатське угрупування "буканерос", коли арбітр прийняв рішення перервати гру.

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Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати матч. Зозуля вже отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка і президента УАФ Андрія Павелка.

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