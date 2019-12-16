toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ДЕСНА - ДИНАМО

"Зозуля, це був жарт, ти – наш друг": фанати Райо тролили українця після зупинки скандального матчу

12:55 929 Читать на русском
"Зозуля, це був жарт, ти – наш друг": фанати Райо тролили українця після зупинки скандального матчу
Фанати Райо довершили свій сумний перфоменс

Прихильники Райо Вальєкано не лише ображали українського форварда Альбасете, але й насміхались з нього після того, як матч зупинили.

"Зозуля, це був жарт. Зозуля, ти – наш друг", – затягнуло фанатське угрупування "буканерос", коли арбітр прийняв рішення перервати гру.

"Це дуже сумна ніч для всього спорту – я обійняв Зозулю": президент Райо засудив образи українця

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати матч. Зозуля вже отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка і президента УАФ Андрія Павелка.

"Думають, що Зозуля стрижеться під Бандеру" і "Горіть у пеклі, раби Москви": соцмережі лютують через цькування українця

blog_ava
Динамо планує підписати двох гравців із Західної Європи – відомі бажані позиції для підсилення
10:45
8852
Теги
Зозуля скандал Райо Вальєкано Альбасете Альбасете Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
8
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук